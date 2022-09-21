В Белоруссии власти не намерены объявлять ни частичную, ни полную мобилизацию граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос мобилизации не стоит на повестке дня в Белоруссии, силовой блок страны в состоянии ответить на угрозы. С таким заявлением выступил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович после прошедшей в Москве встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", - цитирует госсекретаря Совбеза информагентство БелТА.

Ранее российский президент Владимир Путин принял решение о частичной мобилизации в РФ.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в рамках начавшихся 21 сентября 2022 года мобилизационных мероприятий будут призваны и попадут в ряды Вооруженных сил страны порядка 300 тысяч резервистов. При этом призыв резервистов, как подчеркнул руководитель военного ведомства, будет проведен не одномоментно, а постепенно и "в плановом порядке".

Отмечается, что мобилизации будут подлежать лишь те россияне, кто ранее уже прошел службу в Вооруженных силах, а также имеет воинскую специальность и соответствующий боевой опыт.