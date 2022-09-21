За осквернение Георгиевской ленты собираются ввести уголовную ответственность Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду, 21 сентября, приняла в первом чтении проект закона, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет за публичное осквернение.

Как ранее сообщали авторы законопроекта, в случае принятия документа георгиевская лента будет официальным символом воинской славы Российской Федераций. Согласно действующему закону за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, а для физлица предусмотрен максимальны штраф в размере до трех миллионов рублей или же тюремное заключение на срок до трех лет.

Кроме того, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, такие же действие, совершенные группой лиц по предварительному сговору или же в Сети, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.