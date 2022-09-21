Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает объявленную накануне президентом России Владимиром Путиным частичную мобилизацию, отметив, что война против Российской Федерации ведется на протяжении всех последних лет.

«Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры. Я полностью поддерживаю принятые президентом решения», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об угрозе сегодняшний ситуации для России. «Уверен, ни для кого не секрет, что против России на протяжении всех последних лет ведётся война, и развязана она была самым подлым образом. На какой-то стадии эта война несла скрытую форму, но теперь очевидна всем», - отметил он.

По его словам, планы НАТО о расширении альянса у российских границ «провалились, и теперь коллективный Запад старается победить Россию другими методами - снабжая укронацистов техникой и вооружением».