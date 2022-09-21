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Экономика21 сентября 2022 11:50

Минфин России выплатил купоны по евробондам в рублях с погашением в 2029 году

Ведомство перевело средства на сумму 3,9 миллиарда рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минфин России выплатил купоны по евробондам с погашением в 2029 году на 3,9 млрд рублей

Минфин России выплатил купоны по евробондам с погашением в 2029 году на 3,9 млрд рублей

Фото: REUTERS

Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроками погашения в 2029 году. Долговые обязательства были погашены в рублях.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 3,9 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в Минфине, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ были исполнены России в полном объеме.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроками погашения в 2023 и 2043 годах ан общую сумму семь миллиардов рублей.