Мосприрода и Московский финансово-юридический университет подписали соглашение о совместных проектах

Руководитель Мосприроды Виталий Видяпин (справа) и ректор МФЮА Алексей Забелин. Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Об этом договорились Московский финансово-юридический университет (МФЮА) и Мосприрода. Подписи под соглашением поставили руководитель Мосприроды Виталий Видяпин и ректор МФЮА Алексей Забелин.

«Когда расширяется круг друзей московской природы и на новый уровень выходит сотрудничество между авторитетным столичным вузом и Департаментом природопользования – это всегда радостное событие, - сказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Нас объединяет подлинный интерес к актуальной экологической повестке, стремление привнести зеленые стандарты и в профессиональную, и в повседневную жизнь. Идея повернуть жизнь в русло экологических подходов, бережного отношения к природным ресурсам вдохновляет многих, но решать ее на глобальном уровне под силу только профессионалам. Такими профессионалами у нас на глазах становятся студенты вузов Москвы».

В списке совместных проектов вуза и столичного ведомства, например, «Зеленый подкуст», участниками которого станут студенты МФЮА и приглашенные эксперты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и Мосприроды. Они будут записывать и выпускать серию видео-подкастов с обсуждением важных экологических вопросов города, интересующих молодежь. Благодаря проекту горожане узнают о том, насколько важно беречь особо охраняемые природные территории. Студентам и многочисленным интернет-пользователям видеоролики на экологическую тему позволят задуматься о гражданской ответственности.

Еще одним направлением в рамках соглашения станет работа корпуса волонтеров-просветителей. Вузовская молодежь сможет пройти обучение у специалистов Мосприроды, чтобы в дальнейшем организовывать эколого-просветительские занятия и другие мероприятия для школьников и дошкольников. Студенты станут волонтерами-просветителями в учебных заведениях и детсадах столицы. Это поможет повысить уровень экологической культуры и воспитания детей и подростков.

Для студентов МФЮА будет действовать и программа стажировок. Они смогут практиковаться в Мосприроде по таким направлениям работы ведомства, как экология и природопользование, биология, юриспруденция, земельно-имущественные отношения и другие. Благодаря проекту еще больше студенческой молодежи будет участвовать в природоохранной деятельности. При этом продолжится подготовка квалифицированных работников, хорошо ориентирующихся не только в профильной теории, но и в реальных проблемах города и способах их решения. Кстати, уже сейчас от 50 до 100 студентов проходят на базе Департамента природопользования ежегодную производственную практику. Как отметил Антон Кульбачевский, ведомство готово сотрудничать со всеми вузами, проявляющими интерес к экологии.