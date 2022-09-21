В ЛНР рассказали об интеграции Народной милиции в Вооруженные силы России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) на данный момент уже большими темпами интегрируется в Вооруженные силы России, рассказал РИА Новости офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"Если мы говорим о правовом статусе Народной милиции Луганской Народная Республики, то мы в настоящее время очень большими темпами интегрируемся в российской правовое пространство. Есть уже некоторые моменты, где наши военные абсолютно ничем не отличаются от военнослужащих, скажем, российской армии.В первую очередь, следует отметить, что наши военнослужащие уже получают госнаграды РФ и, конечно, те соцвыплаты, которые полагаются к этим наградам", - сказал Марочко.

Сегодня, 21 сентября 2021 года, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по ситуации в Донбассе и по спецоперации на Украине. Глава государства, в частности, поручил правительству РФ и Минобороны в оперативные сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса - он должен быть таким же, как у кадровых российских военных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.