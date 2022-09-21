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Политика21 сентября 2022 12:16

Артиллерия ВСУ повредила трубу системы технической воды пятого энергоблока ЗАЭС

ВСУ запустили в станцию крупнокалиберный снаряд
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Артиллерия ВСУ повредила трубу системы технической воды пятого энергоблока ЗАЭС

Артиллерия ВСУ повредила трубу системы технической воды пятого энергоблока ЗАЭС

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в результате очередного обстрела Запорожской атомной электростанции повредили трубу системы технической воды пятого энергоблока, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 21 сентября, ЗАЭС подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.

Напомним, накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив специальный корпус и систему охлаждения.