Артиллерия ВСУ повредила трубу системы технической воды пятого энергоблока ЗАЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в результате очередного обстрела Запорожской атомной электростанции повредили трубу системы технической воды пятого энергоблока, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 21 сентября, ЗАЭС подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.

Напомним, накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив специальный корпус и систему охлаждения.