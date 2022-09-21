Башкирию с начала 2022 года посетило более миллиона туристов

В Башкирии с начала года растет турпоток Фото: Эльвина АПАРИНА

Башкирию с января по июль 2022 года посетило более одного миллиона туристов. Премьер-министр республики Андрей Назаров, как передает «Mkset.ru», заявил, что рост турпотока позволил более активно развивать инфраструктуру в регионе: строить новые дороги, объекты придорожного сервиса и глэмпинги.

Чиновник также отметил продвижение музейного комплекса «Шульган-Таш», Евразийского музея кочевых цивилизаций, мавзолея Тура-хана, арт-центра «Воскресенский завод», а также Уфимской крепости и городища Уфа II. Назаров считает, что эти объекты формируют «этнотуристический облик республики» и презентуют различные этапы истории республики.

Премьер предположил, что Башкирия может занять лидирующую позицию в области этнотуризма среди других регионов страны. Это, как считает глава республиканского правительства, позволит простимулировать появление новых рабочих мест в селах, благотворно повлияет на развитие предпринимательства и ощутимо увеличит спрос на агропродукцию.

– Это развивающийся сегмент, где мы можем занять ведущие позиции, и хорошая платформа для расширения нашего историко-культурного влияния. Знакомство с традиционным бытом и разными эпохами – еще и прекрасный компонент туров digital detox, нового направления, обозначенного нами в Стратегии развития туризма до 2035 года, – добавил Андрей Назаров.