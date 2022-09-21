Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к боевым действиям Фото: REUTERS

Народно освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к боевым действиям, считает председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

Как передает Центральное телевидение Китая, на семинаре по национальной обороне и военным реформам лидер КНР заявил, что НОАК вследствие реформ имеет новые структуру и модель, и успешный опыт реформ необходимо обобщать и развивать. По его словам, армия должна понимать сложившуюся ситуацию и новые требования, ориентируясь на подготовку к войне.

Напомним, ранее заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил, что Си Цзиньпин дал поручение военным подготовить установление военного контроля над Тайванем к 2027 году.

Тем временем президент США Джо Байден пообещал защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Как писал сайт KP.RU, по мнению экспертов, в войне Китая и США на кону будет не только Тайвань, а весь мир.