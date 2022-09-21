В коалиции "зеленых" в Германии считают, что Украине нужно усилить поставки оружия

Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает, что необходимо усилить поставки вооружения на Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает, что необходимо усилить поставки вооружения на Украину. Об этом он заявил в интервью газетам редакционной группы Funke.

“Объявление (президента РФ Владимира) Путина (о частичной мобилизации) также демонстрирует, что нам нужно нарастить поддержку Украины,” - сказал он.

Как уточнил политик, необходимо увеличить поставки тяжелого вооружения из запасов бундесвера.

Ранее, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. По его словам, на службу будут призваны резервисты из запаса, которые имеют опыт боевой подготовки и служили в армии. При этом, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего будет призвано 300 тыс. человек - около 1% от возможностей России. Перед отправкой на линию соприкосновения, все резервисты пройдут спецподготовку.