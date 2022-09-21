Читатели Daily Mail раскритиковали план премьера Британии Трасс по выживанию энергокомпаний страны зимой Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail возмутились после объявления премьер-министра Британии Лиз Трасс о мерах поддержки энергетических компаний.

Премьер страны ранее заявила, что оптовые затраты будут удерживаться на уровне половины их прогнозируемого сезонного пика при стоимости, которая, согласно прогнозам, достигнет десятков миллиардов фунтов стерлингов. Как отметила Трасс, новая схема помощи в оплате счетов за электричество предоставит скидку на оптовые расходы для всех небытовых потребителей с октября по март 2023 года, далее будет обещана дальнейшая адресная помощь.

“Британцы, и без того испытывающие финансовые трудности, теперь должны справиться с этой дурой, награждающей своих богатых приятелей, в то же время показывая фигу рабочим. Отвратительно", - выразил свое мнение читатель с ником Army2.

"Никто никогда больше не сможет заявить, что у тори все в порядке с экономикой. с рекордными долгами они накосячили еще до Украины и ковида!" - отметил комментатор spud trophydodgers.

Ранее сайт KP.RU писал, что британцы пожаловались на рост цен и бездействие властей.