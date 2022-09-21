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Политика21 сентября 2022 12:55

Путин заявил, что чистый водород будет востребован в будущем

Глава государства назвал водород неисчерпаемым источником энергии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что чистый водород будет востребован в будущем

Путин заявил, что чистый водород будет востребован в будущем

Фото: REUTERS

Развитие чистого водорода как источника энергии будет востребовано в будущем, ветряная и солнечная энергетика с ним не сравнятся, считает президент России Владимир Путин.

«Чистый водород точно будет востребован, других альтернативных таких видов источников энергии, наверное, не просматривается – ни ветер, ни солнце не сопоставимы с водородом. По-моему, это самый распространенный элемент в космосе, во вселенной, поэтому это неисчерпаемый источник энергии», – заявил глава государства на встрече с руководителями инженерных школ и их партнерами.

По мнению президент, развитие водорода является одним из серьезных направлений по целому ряду отраслей, главным образом в энергетике. Путин отметил, что даже в случае отказа Запада от российских углеводородов, у РФ есть все возможности сохранить лидерство в этой сфере, развивая новые способы производства водорода.