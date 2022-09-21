Эксперт Брутер считает, что Запад не прислушается к предупреждению Путина о защите территорий России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны не прислушаются к предупреждению в обращении президента России Владимира Путина об использовании всех имеющихся средств в случае угрозы территориальной целостности РФ, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"У них нет механизма прислушивания, они слушают только силу, а решения принимаются в США, где знают этот сценарий и прислушиваться не хотят", - заявил Брутер.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, которое было посвящено ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что РФ поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно актуальным угрозам, а также сказал, что в случае угрозы территориальной целостности стране, РФ использует все имеющиеся средства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.