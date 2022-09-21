Батальон Президентской бригады Нацгвардии Украины предпринял неудачную попытку контратаки в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Батальон 1-й Президентской бригады Национальной гвардии Украины попытался провести контрнаступление в районе Павловки в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Павловки Донецкой народной республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей», – сказал он в ходе брифинга.

Согласно официальным данным Минобороны России, попытки наступательных действий ВСУ на Херсонском и Николаевско-Криворожском направлениях полностью провалились. В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины ежедневно теряли сотни бойцов, а также большое количество военной техники и вооружений, отметили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что 5 937 российских военных погибли с начала спецоперации на Украине. При этом, по его словам, Киев потерял уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.