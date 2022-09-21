Минобороны заявило, что личный состав одной из рот ВСУ почти полностью погиб на минном поле

Личный состав одной из рот ВСУ почти полностью погиб на минном поле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Личный состав одной из рот 28-й бригады Вооруженных сил Украины почти в полном составе погиб на минном поле в Херсонской области, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады, направившего подразделение в контратаку на минное поле», – сказал он на брифинге.

Напомним, батальон Президентской бригады Нацгвардии Украины предпринял неудачную попытку контратаки в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны Росси Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. Среди российских военных погибли 5 937 человек.