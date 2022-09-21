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Политика21 сентября 2022 14:01

Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что политики в США “заигрались”

Также политик заявил о необходимости прекратить "апофеоз геополитического противостояния"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости прекратить "апофеоз геополитического противостояния", в частности, с участием Соединенных Штатов, где политики "просто заигрались".

"По поводу этой сегодняшней оголтелости, этот апогей, апофеоз геополитического противостояния, конечно, его следует прекратить. Действия президента России нацелены и на прекращение этого надуманного и вывихнутого противостояния", - заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

Также Слуцкий отметил, что политики в Госдепе "просто заигрались", по его словам, США является единственной державой, "которая на законодательном уровне позволяет себе вмешиваться в конституционный строй других стран".

Ранее Слуцкий призвал власти США и Великобритании прекратить поставки оружия на Украину, об этом писал сайт KP.RU.

Также ранее Леонид Слуцкий заявил, что ответ на введенные США санкции против Госдумы будет соразмерным.