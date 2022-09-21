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Политика21 сентября 2022 14:09

В Совфеде уточнили, что под частичную мобилизацию выпускники военных кафедр не попадут

Призыву подлежат только служившие резервисты, утверждает Бондарев
Владимир РОМАНЕНКО
Призыву подлежат только служившие резервисты, утверждает Бондарев

Призыву подлежат только служившие резервисты, утверждает Бондарев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что выпускники вузов, окончившие военные кафедры, не попадут под частичную мобилизацию и при этом напомнил, призываться будут только те, кто уже служил.

"Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Ещё раз говорю: те, кто служил", - заявил он в ответ на вопрос, подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр вузов.

В приоритете у Генштаба России остаются резервисты с военными специальностями. Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец сказал, что ведомство выпустит список приоритетных специальностей, необходимых на линии соприкосновения. “Только генштаб определяет, сколько специалистов нужно на какую технику и в какие части. Прежде всего это будут солдаты и сержанты из резерва”, - заявил Баранец.

Напомним, что в ходе кампании по частичной мобилизации в Вооруженные силы страны будет призвано более 300 тысяч резервистов. Набор будет производиться планово, уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.