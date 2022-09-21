Призыву подлежат только служившие резервисты, утверждает Бондарев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что выпускники вузов, окончившие военные кафедры, не попадут под частичную мобилизацию и при этом напомнил, призываться будут только те, кто уже служил.

"Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Ещё раз говорю: те, кто служил", - заявил он в ответ на вопрос, подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр вузов.

В приоритете у Генштаба России остаются резервисты с военными специальностями. Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец сказал, что ведомство выпустит список приоритетных специальностей, необходимых на линии соприкосновения. “Только генштаб определяет, сколько специалистов нужно на какую технику и в какие части. Прежде всего это будут солдаты и сержанты из резерва”, - заявил Баранец.

Напомним, что в ходе кампании по частичной мобилизации в Вооруженные силы страны будет призвано более 300 тысяч резервистов. Набор будет производиться планово, уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.