Anadolu: В Турции разбился российский пожарный вертолет, погибли два человека

В Турции разбился российский пожарный вертолет, погибли два человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции потерпел крушение российский пожарный вертолет, вылетевший на тушение пожара в провинции Мармарис, сообщил губернатор турецкой провинции Денизли Али Фуат Атик.

По информации агентства Anadolu, в результате аварии погибли два человека, еще пять получили ранения. В настоящее время на месте крушения работают спасатели.

Напомним, в конце августа вертолет Ми-8 упал на территории Ставропольского края. Катастрофа произошла в Предгорном муниципальном округе региона. После падения вертолет загорелся, пожар распространился на полтора гектара. По данным экстренных служб, погибших при крушении вертолета не было.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года в Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России. На его борту были восемь человек - пятеро россиян и трое турок (они указывали экипажу очаги тушения пожаров). Бе-200 был направлен в Турцию по просьбе правительства этой страны (на правах аренды).