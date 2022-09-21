С Байконура стартовала ракета “Союз” с кораблем с российско-американским экипажем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, к МКС направился экипаж из россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио, сообщает РИА Новости.

Спустя несколько минут ракета выведет корабль на целевую орбиту, далее начнется его самостоятельный полет к МКС – путь займет немногим больше трех часов. Общая продолжительность миссии составит 188 суток. Возвращение экипажа запланировано на 28 марта будущего года.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo.

Также ранее сообщалось, что ракета «Союз» успешно вывела на орбиту европейские спутники Galileo.