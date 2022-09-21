В Севастополе уничтожили водоплавающий беспилотник
Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
В море рядом с Севастополем был уничтожен водоплавающий беспилотный аппарат, заявил глава города Михаил Развожаев.
«Сегодня утром была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, который обследовали специалисты и взрывотехники. После обследования этот аппарат был уничтожен взрывом», – рассказал он в беседе с журналистами.
Развожаев отметил, что в настоящее время никакой опасности для жителей города нет.
Ранее очевидцы сообщили о взрыве в Севастополе, некоторые из них рассказали, что после него в небе якобы показался самолет.
Как писал сайт KP.RU, в середине августа в Крыму была совершена диверсия на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. По информации Министерства обороны России, повреждения получили электростанция, железнодорожное полотно, линия электропередачи, а также ряд жилых домов.