Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 14:49

В Севастополе уничтожили водоплавающий беспилотник

Глава города уточнил, что была обнаружена только фрагмент аппарата
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Севастополе уничтожили водоплавающий беспилотник

В Севастополе уничтожили водоплавающий беспилотник

Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В море рядом с Севастополем был уничтожен водоплавающий беспилотный аппарат, заявил глава города Михаил Развожаев.

«Сегодня утром была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, который обследовали специалисты и взрывотехники. После обследования этот аппарат был уничтожен взрывом», – рассказал он в беседе с журналистами.

Развожаев отметил, что в настоящее время никакой опасности для жителей города нет.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в Севастополе, некоторые из них рассказали, что после него в небе якобы показался самолет.

Как писал сайт KP.RU, в середине августа в Крыму была совершена диверсия на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. По информации Министерства обороны России, повреждения получили электростанция, железнодорожное полотно, линия электропередачи, а также ряд жилых домов.