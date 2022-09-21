ОНФ организует митинг в поддержку референдумов о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

ОНФ организует митинг в поддержку референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях Фото: пресс-служба ОНФ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет в Москве митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Он состоится 23 сентября, сообщили журналистам в ОНФ.

«В день старта референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях народный фронт организует в Москве митинг в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденной Украины, желающих провести референдумы о присоединении к России», – сказали в пресс-службе народного фронта.

Начало митинга намечено на 17:00. В нем примут участие представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий и гражданские активисты из столицы и регионов. Ожидается выступления таких артистов, как Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Скляр и Shaman.

Как писал сайт KP.RU, накануне власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России. Они пройдут 23-27 сентября 2022.