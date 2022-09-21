Экс-депутат Болгарии Марков предрек Европе "скотскую жизнь" из-за антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллионы европейцев могут оказаться на грани "скотской жизни" из-за проталкивания государствами Запада санкций против России. Об этом в интервью сайту Pogled.Info заявил экс-депутат Болгарии Георги Марков.

Политик отметил, что Евросоюз превратился в еще один штат США, из-за чего больше не может принимать самостоятельных решений, которые бы отвечали интересам жителей стран континента.

"Нас ожидают холод, тьма и банкротства. Инфляция и цены зашкаливают. Будут беспорядки. Европа будет охвачена народным гневом еще до Рождества. Партии тоже заявят: "Мы не будем платить!", - прогнозирует Марков.

Ранее жители Болгарии назвали неконтролируемый рост цен и возможную нехватку газа уже предстоящей зимой главными страхами.

Также ранее сайт KP.RU писал, что в целях экономии британцы стали мыться в “Макдоналдс”. Там же они греются и пользуются бесплатным Интернетом.