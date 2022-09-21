Путин заявил, что для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, больше от страны таких ошибок не дождутся, РФ не поддастся шантажу и запугиванию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от нацинтересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас таких ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию", - заявил Путин в ходе концерта по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.

Российский лидер также добавил, что Россия веками строилась как общий и родной дом для людей большого числа национальностей и вероисповеданий.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, которое было посвящено ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что РФ поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно актуальным угрозам, а также сказал, что в случае угрозы территориальной целостности стране, РФ использует все имеющиеся средства.