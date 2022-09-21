При крушении пожарного вертолета в Турции погибли два россиянина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два гражданина России погибли в результате крушения пожарного вертолета в Турции, подтвердило посольство РФ в Анкаре.

«С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина – инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков. Пострадали еще трое российских граждан – пилот Илья Ивесенко, второй пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин», – сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

Напомним, в среду, 21 сентября, в Турции потерпел крушение российский пожарный вертолет, вылетевший на тушение пожара в провинции Мармарис.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года в Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России. На его борту были восемь человек - пятеро россиян и трое турок (они указывали экипажу очаги тушения пожаров). Бе-200 был направлен в Турцию по просьбе правительства этой страны (на правах аренды).