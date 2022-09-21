Байден заявил, что США поддерживают расширение Совбеза ООН

Джо Байден Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН, заявил сегодня, 21 сентября, президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

"Я считаю, что наступило время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на потребности современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, в том числе, постоянных членов", - сказал хозяин Белого дома.

Напомним, сейчас постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Ранее секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что расширение НАТО несет угрозу национальной безопасности. В случае расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать, отметил он.