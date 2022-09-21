Захарова возмутилась ошибками Байдена при цитировании Путина

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден, цитируя в ходе своего выступления на Генассамблее ООН российского лидера Владимира Путина, приводит слова, которые президент России не говорил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но тот такого не говорил. Кто снова подставил президента США? Кто ему эту подсовывает?" - озадачилась дипломат.

Она также отметила, что глава США не в состоянии самостоятельно анализировать или размышлять на сложные темы.

"Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!" – подытожила Захарова.

Ранее сайт KP.RU писал, что ведущий Fox News призвал отстранить Байдена от власти из-за его недееспособности и угрозы ядерной войны. Журналист отметил, что военная помощь Украине, которую оказывает Вашингтон, вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны США, а американский лидер Джо Байден явно не осознает, насколько опасно положение дел в стране.