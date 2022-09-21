Байден считает, что санкции Запада не мешают экспорту российских удобрений Фото: REUTERS

Западные санкции не препятствуют экспорту удобрений и продовольствия из России, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Хочу быть предельно ясен в одном вопросе: наши санкции недвусмысленно оставляют России возможность экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений», – заявил глава Белого дома, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство иностранных дел России опубликовало подборку из восьми мифов Евросоюза о том, что в глобальном продовольственном кризисе виноваты не антироссийские меры, а именно РФ.

Ведомство разъяснило, в чем на самом деле европейские лидеры пытаются ввести в заблуждение своих избирателей. Из представленных доводов следует, что на самом деле дефицит продовольствия угрожает миру не из-за действий России, а из-за санкций против страны.