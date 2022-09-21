Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято в ходе предстоящего референдума.

"Обратился к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав РФ на правах субъекта России", - написал Балицкий в своем Телеграм-канале.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как будут проводиться референдумы республик Донбасса и освобожденных территорий о присоединении к России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.