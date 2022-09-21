Лавров считает, что западный бизнес не сможет восстановить доверие к себе Фото: REUTERS

Западу не удастся в ближайшей перспективе восстановить к себе доверие в России, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы сделаем свои выводы из поведения западных коллег. Не думаю, что в обозримой перспективе им удастся восстановить доверие к себе как контрагентам по бизнесу», – заявил дипломат в интервью журналу Newsweek.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что когда зарубежные партнеры решат вернуться в РФ, нужно, чтобы ниши были заняты российскими производителями. Политик отметил, что нужно стремиться делать это как можно быстрее, потому что когда-нибудь иностранные производители решат вернуться в Россию в любом случае. Также глава государства считает, что в настоящее время на рынке есть временной лаг, которым нужно воспользоваться.