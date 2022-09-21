Молодые активисты с Донбасса создали движение «Волонтёры Zа Россию», фото: Телеграм-канал Ксении Разуваевой

После решения о проведении референдумов о самоопределении ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей, молодые люди, проживающие на этих территориях, решили создать движение «Волонтёры Zа Россию», чтобы рассказать мирным жителям Донбасса и освобожденных регионов о предстоящем историческом событии.

“Ребят, вы большие молодцы, занимаетесь важным, нужным и очень своевременным делом - отважно и патриотично”, - написала в своем Телеграм-канале представитель “Росмолодежи” Ксения Разуваева.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как будут проводиться референдумы республик Донбасса и освобожденных территорий о присоединении к России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.