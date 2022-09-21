Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России, введение новых ограничений члены ЕК могут обсудить с постоянными представителями стран Евросоюза уже в пятницу, 23 сентября, рассказали европейские дипломаты.

По информации Politico, в ходе консультаций планируется обсудить в частности установление потолка цен на российскую нефть. Кроме того, не исключено обсуждение расширения санкционного списка физических лиц, а также запрета на импорт из России алмазов и других предметов роскоши.

Напомним, в июле этого года Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Они включают в себя в частности эмбарго на золото.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» сообщили о своих планах ввести потолок цен на нефть из России, для чего они намерены создать «широкую международную коалицию», запретив оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, превышающей согласованную коалицией.