ВС Украины нанесли удар по паромной переправе в центре Херсона Фото: REUTERS

Украинские войска нанесли удар по паромной переправе через Днепр в центре Херсона, сообщил сегодня, 21 сентября, источник "Известий" в оперативных службах.

Как уточняется, баржа использовалась исключительно мирным населением. В результате ударов никто не пострадал.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома.

Также ранее ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне. Два человека погибли, еще четыре получили ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.