ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку до 3-3,25% годовых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3–3,25%, об этом говорится на сайте регулятора. Это уже стало третьим подряд повышением ставки с таким шагом.

Ранее о поднятии ставки на 75 б.п. сообщали аналитики.

Кроме этого, рынок фьючерсов закладывал почти 85%-ю вероятность повышения на 75 пунктов, отмечали эксперты.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава ФРС США планирует рекомендовать повышения ставки в марте 2022 года. После повышения ставки, как ожидалось, регулятор перейдет к сокращению своих крупных запасов облигаций.

Также ранее в США зафиксировали максимальное значение показателя годовой инфляции за последние 39 лет. По итогам ноября 2021 годовая инфляция в Америке составила 6,8 процента - максимум с 1982 года. Основной идентификатор инфляции – индекс потребительских цен – вырос в ноябре в США на 0,8 процента. Это значение также оказалось больше того, которое прогнозировали аналитики.