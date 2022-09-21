Наталья Подольская рассказала, что в вопросах воспитания детей у нее с Владимиром Пресняковым бывают разногласия Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская на презентация нового YouTube-шоу о семейных проблемах и способах их решения рассказала, что в вопросах воспитания детей у нее с Владимиром Пресняковым бывают разногласия.

"У нас разные подходы, например, к вопросу, плакать ли ребенку или нет. Володя считает что-то вроде «мужик не должен плакать», а я как мама считаю, что слезы — это эмоции, и плакать нужно обязательно. Но остается вопрос, а где та граница, когда он ревет, ревет, и уже нужно сказать: «Все, хватит!» И я вот сначала терплю, говорю: «Тема, ну поплачь», а в какой-то момент уже: «Ну хватит, соберись уже!»", - рассказала она в беседе с сайтом mk.ru

Подольская также рассказала о том, что у нее был очень жесткий папа.

«Наверное, он нанес мне какие-то травмы, но я с ними живу. У меня, кстати, проблема, чтобы сходить к психологу, потому что я чувствую нюанс неудобства из-за того, что я публичный человек. Прихожу к неизвестному человеку — и давай ему рассказывать, что меня мучает. Я два раза в жизни была у психолога. Что я ненавижу, так это фразу «давайте сделаем с вами упражнение». Я не чувствую удовлетворения после похода к психологу. Кстати, комплекс отличницы мешает мне жить, я перфекционистка», — призналась артистка.

Как рассказывал сайт KP.RU, Наталья Подольская теперь не только певица, но и ведущая: вечером вторника звезда собрала друзей в ресторане в самом центре Москвы, чтобы презентовать свое новое шоу о воспитании детей "Ваша Наташа". Вместе с психологом Марком Бартоном она будет разбирать истории знаменитых гостей. Первый из них нашелся буквально в пределах дома: на YouTube уже набирает просмотры выпуск с Владимиром Пресняковым. Семейный подряд в деле!

Поздравить артистку с собственным проектом пришли Никита Пресняков с женой Аленой Красновой, Юлия Барановская, Анита Цой, Мари Краймбрери, Анна Грачевская... А сама хозяйка торжества с удовольствием позировала на камеры и рассказывала о своем шоу. Мол, всё это не про хайп, а исключительно ради родительской пользы. Здесь не будет ни бешеных заголовков, ни перетягивания одеяла на себя - только конкретные ситуации, личный опыт и бесценные советы психолога. При этом сама Подольская призналась, что у таких специалистов была всего дважды в жизни.