Мошенники стали предлагать россиянам способы уйти от мобилизации Фото: Александр КОЦ

Кибермошенники стали звонить россиянам и предлагать за 50 тыс. руб. избежать мобилизации. Злоумышленники просят перевести залог в 5 тыс. руб. и обещают выслать на почту договор, после подписания которого нужно внести остальную сумму. Получив деньги, мошенники исчезают.

«Были многочисленные мошеннические схемы периода пандемии (продажа QR-кодов, сертификатов о вакцинации) или санкции против России (помощь с выводом и обналичкой средств, приобретение товаров ушедших из России брендов). Сейчас злоумышленники тоже адаптируют свои аферы под актуальную новостную повестку», — рассказал ведущий аналитик Group-IB Департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров в беседе с "Газета.ru".

При этом эксперты отмечают, что через пару недель данная схема потеряет эффективность и заработает значительно хуже.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан, рассказывает телеканал "360".

Новости о датах референдумов в Донбассе, Херсонщине и Запорожье, а также последовавшие за ними сообщения о поправках в закон о мобилизации в России застали европейские СМИ врасплох, передает Life.ru

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.