Украинские войска обстреляли Новую Каховку Фото: REUTERS

Украинские войска обстреливают Новую Каховку, работает ПВО, в небе прогремели 12 взрывов, об этом сегодня, 21 сентября, сообщили власти города.

"В Новой Каховке работает ПВО: свыше 10 воздушных взрывов … Над Новой Каховкой ПВО сбил еще две ракеты", - уточняется в сообщении, размещенном в Телеграм-канале администрации района.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Украина терроризирует Новую Каховку. Город обстреляли американскими ракетами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.