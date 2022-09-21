Правозащитник предупредил об уголовной ответственности за умышленное нанесение травм ради отсрочки Фото: Александр КОЦ

Правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов заявил ,что умышленное нанесение себе травм будет расцениваться как попытка избежать мобилизации.

За это Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Если же удастся доказать, что травма получена случайно, отсрочка от службы будет временной, отметил Алексей Табалов.

"Если, например, намеренно сломать руку, это сразу будет расценено как попытка уклонения, это уголовная статья. И это даст отсрочку максимум на полгода, пока рука не срастется. Как только врачи скажут, что закончился период реабилитации, так вас и заберут", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

Как напоминают "Известия", президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В документе, который опубликован на сайте Кремля, говорится, что призыву будут подлежать только определенные категории граждан.

Частичная мобилизация в первую очередь касается солдат запаса, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ФАН.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.