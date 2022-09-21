МАГАТЭ начала переговоры с Украиной и Россией о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало переговоры с Россией и Украиной о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией", - сказал Гросси, добавив, что речь идет о конкретных параметрах.

Он обратил внимание на ухудшение ситуации с безопасностью вокруг объекта после затишья и указал, что для достижения договоренностей есть мощная база.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Энергодаре Запорожской области каждый день идет своя спецоперация по отражению атак украинской армии на Запорожскую АЭС. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.