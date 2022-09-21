Глава МИД Финляндии заявил, что Хельсинки готовит решение о полном запрете на въезд туристов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны введут полный запрет на въезд для граждан России.

«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет принят очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — приводит газета lltalehti его слова.

Как рассказывал сайт KP.RU, ранее четыре европейских страны, отличающиеся наибольшим уровнем русофобии, приняли решение не впускать на свою территорию граждан России даже при наличии у них шенгенских виз, которые выдали другие государства. Неудивительно, что впереди всех в деле борьбы с россиянами оказались Польша и страны Прибалтики.

Запрет коснется, прежде всего, граждан с туристическими визами, однако даже в этом случае будет сделан ряд исключений. Например, при посещении родственников или лиц, с которыми есть общие несовершеннолетние дети. Кроме этого, сохранится возможность пересечения границ «по соображениям гуманитарного характера». В частности, планируется пускать в Европу откровенных диссидентов.