Сенатор Бондарев заявил, что подготовка мобилизованных россиян для участия в СВО займет больше месяца Фото: Александр КОЦ

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, может занять больше месяца.

«Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал он в эфире канала «Вместе-РФ».

Бондарев подчеркнул, что командиры должны удостовериться в боеготовности.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. При этом частичной мобилизации подлежат не все категории граждан. Сайт KP.RU рассказывает, кто имеет право на отсрочку и кого не призовут на службу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.