Кадыров: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинские формирования обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок.

«При осмотре места происшествия выяснилось, что обстрел атомной электростанции укронацисты вели из американских реактивных установок. Об этом наглядно говорят найденные осколки крупнокалиберного снаряда», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров призвал показать эти материалы «крупным планом» гражданам Европы и США, чтобы они сделали выводы, кто занимается убийством жителей Донбасса.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Энергодаре Запорожской области каждый день идет своя спецоперация по отражению атак украинской армии на Запорожскую АЭС. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.