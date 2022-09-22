Кадыров пообещал любой ценой добраться до экс-эмиссара чеченских террористов Ахмеда Закаева

Кадыров пообещал любой ценой добраться до экс-эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Фото: EAST NEWS

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских террористов Ахмеда Закаева любой ценой.

"Его нельзя назвать ни мужиком, ни женщиной, записывает видео с призывами не принимать участие в спецоперации на Украине, предлагает бежать, покинуть родину... этот человек порочит честь чеченского народа, чеченских мужчин... Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить... Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что те, "кто оказался по ту сторону" и хочет вернуться на Родину жить спокойно у себя дома, получат гарантию мирной жизни за выстрел в него и будут обеспечены на всю жизнь.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Чечне возбудили уголовное дело против Ахмеда Закаева. Он подозревается в публичных призывах к терроризму. Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

21 января 2021 года Ахмед Закаев в видеохостинге YouTube на канале под названием Akhmed Zakaev с целью призыва к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания терроризма опубликовал видео. Согласно заключению специалиста, в этом ролике содержатся высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.

Напомним, Ахмед Закаев получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В России его обвиняют в совершении общеуголовных преступлений и в терроризме в составе бандформирования, которое он создал.