МВД России опровергло фейк о мобилизационных мероприятиях на постах ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство внутренних дел России опровергло распространенную в сети информацию о мобилизационных мероприятиях на постах Госавтоинспекции в регионах страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "МВД медиа".

"МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения - ложными", - говорится в опубликованном ведомством сообщении.

Ранее в сети появился скан документа МВД, согласно которому с 22 сентября представители военкоматов якобы будут дежурить на стационарных постах ГИБДД. Сообщалось, что автоинспекторы намерены останавливать автомобили с мужчинами за рулем, проверять у них документы, а потом направлять к представителям военкоматов.

Как рассказывал сайт KP.RU, кибервойска Украины, что еще при Порошенко переросли в 72-ой Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), множат методички. Они учат тому, как распространять фейки в России, связанные с объявленной «частичной мобилизацией». Западные психологи, что инструктируют ЦИПсО, делают ставку на зерна толерантности и пацифизма, что сеяли годами в женских и молодежных социальных группах. Сейчас они бомбят запрещенные в России соцсети всевозможными фейками.

Ранее Роскомнадзор обратился к средствам массовой информации с предупреждением о блокировках за фейки о частичной мобилизации. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Регулятор призвал СМИ, а также другие информационные ресурсы использовать только официальными источниками при освещении мобилизационных мероприятий.