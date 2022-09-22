New York Times: вооружение Украины обернулось проблемой для Байдена Фото: REUTERS

Вооружение Украины обернулось новой проблемой для президента США Джо Байдена, пишет американская газета The New York Times.

Авторы материала отмечают, что обещания многомиллиардной военной помощи со стороны администрации американского президента практически никак не отразилось на внутреннем рейтинге Байдена. Вместе с тем, ему приходится удерживать на своей стороне страны Европы, которые переживают худший экономический кризис за последнее поколение, сказано в публикации.

Большую часть помощи Киев получает от Вашингтона, в то время как финансовая поддержка со стороны Европы свелась на нет, сказано в материале.

Ранее президент США Джозеф Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на 600 млн долларов.

Напомним,, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который ранее одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Глава ведомства отметил, что данный транш военной помощи оценивается в 675 миллионов долларов. Позже появилось заявление от госсекретаря США Энтони Блинкен, о том, что Вашингтон предоставит 2,2 млрд долларов инвестиций на закупку оружия Киеву и его 18 соседям.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.