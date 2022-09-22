Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что стратегию Путина "трудно понять" Фото: REUTERS

На данный момент понять стратегию президента России Владимира Путина трудно, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Но мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает», — сказала она в эфире телеканала ZDF.

На вопрос о вероятности ядерного удара глава минобороны заявила, что расценивает подобные заявления в качестве попыток запугивания.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.