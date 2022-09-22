Глава МИД России Сергей Лавров на ГА ООН пошутил про американские визы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН пошутил про американские визы.

На вопрос Лаврова о том, когда глава МИД Египта прилетел в Нью-Йорк, он ответил, что в воскресенье. При этом Шукри добавил, что у него не было проблем с визой.

«У меня тоже», — пошутил в ответ глава российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на Генеральной ассамблее ООН, которая проходит в сентябре этого года. Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин. Всего в состав делегации от РФ вошли пять человек.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты после долгих раздумий приняли решение выдать визу главе министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову, который возглавит российскую делегацию на Генеральной Ассамблее (ГА) Организации объединенных наций (ООН). В МИД РФ также уточнили, что прибыть на мероприятие вместе с министром иностранных дел получили возможность сопровождающие лица.