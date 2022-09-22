Евросоюз может отменить право вето при принятии решений по России Фото: Shutterstock

Европейский союз может отменить право вето при голосовании по вопросам касающихся России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России», — говорится в сообщении агентства.

Также по данным источника, Евросоюз расширит санкционные списки в рамках восьмого пакета санкций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что сценарий с лишением РФ членства в ООН заведомо является неосуществимым, Совет Безопасности (СБ) организации не сможет вынести такую рекомендацию.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, поскольку многие выступили против таких ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами.

Напомним, Совет Евросоюза (СЕ) принял решение продлить индивидуальные санкции в отношении России еще на шесть месяцев. Таким образом, они будут действовать до 15 марта 2023 года.