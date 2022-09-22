"Возомнил себя Наполеоном": американцы подняли Макрона на смех после его слов о России Фото: REUTERS

Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России.

Напомним, французский лидер призвал страны мира "оказывать большее давление" на президента Владимира Путина.

"Макрон возомнил себя Наполеоном", - написал пользователь *FJB*.

"Макрону до смерти нужно внимание. Всем на него плевать, а граждан Франции волнует лишь то, что им может предложить Марин Ле Пен", - отметил Shiloh.

"А ботинком по трибуне Макрон стучал?" - сыронизировал Killer_bees.

"Закрой пасть, Макрон! Где вы все были, когда НАТО бомбила Ливию и Сербию?" – задался вопросом Augustus.

"Да Франция — это один большой сортир, никакого величия ей не светит", - выразил мнение Libtardologist.

"Да сдавайся уже! У вас, у французов, это ловко выходит. Немцы, если что, расскажут", - добавил Mr. House.

Эммануэль Макрон проговорил за полгода с российским лидером в общей сложности сто часов. Об этом он рассказал в начале июня. При этом политик затруднился ответить, сколько раз он беседовал с Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее объяснил, что президент России провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Франции, чтобы лично донести позицию Москвы.

Как рассказывал сайт KP.RU, житель французского Дижона вступил в перепалку с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита из-за выросших цен на энергоносители, бензин и продукты питания. Мужчина поинтересовался, как за 48 часов топливо может подорожать на 30 центов?

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