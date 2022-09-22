Эрдоган заявил, что Турция хочет увеличить объемы закупаемого у США газа Фото: REUTERS

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет увеличить объемы закупаемого у США газа.

"Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны региона", - сказал он, выступая на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не сможет отказаться от поставок российского газа. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что республика не способна в ближайшее время отказаться от поставок газа из России. Также турецкий министр отметил, что у Анкары не будет проблем с поставками газа из РФ, так как она не участвовала в антироссийских санкциях.

Ранее обозреватель Харун Карчик в статье для журнала National Interest пояснил, почему Турция не может позволить себе конфликт с Россией. По его словам , РФ обеспечивает Турцию газом на 45% от общего количества поставок, нефтью — на 17% и на 70% пшеницей. Помимо этого, Росатом строит в республике первую АЭС.