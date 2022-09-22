Что произошло в ночь на 22 сентября Фото: REUTERS

Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России. Напомним, французский лидер призвал страны мира "оказывать большее давление" на президента Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. Сайт KP.RU рассказывал, кто имеет право на отсрочку и кого не призовут на службу.

Глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН.

Ожирение и лишний вес – неинфекционная пандемия нашего времени. Согласно международным исследованиям, каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина в мире будут страдать от ожирения к 2030-му году и это составит миллиард человек. Последствия ожирения – высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней суставов, некоторых видов рака. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павалова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова назвала главную причину лишнего веса и ожирения.

Евросоюз введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства страны и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, может занять больше месяца.

Министерство внутренних дел России опровергло распространенную в сети информацию о мобилизационных мероприятиях на постах Госавтоинспекции в регионах страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "МВД медиа".

Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву.

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине. Также Ходжес допустил, что удар может быть нанесен по Черноморскому флоту России.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения на Генассамблее ООН перечислил компоненты «формулы мира». По мнению украинского лидера, для достижения мира необходимо достичь пяти пунктов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских террористов Ахмеда Закаева любой ценой. Напомним, Ахмед Закаев получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В России его обвиняют в совершении общеуголовных преступлений и в терроризме в составе бандформирования, которое он создал.